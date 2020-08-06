Лукашенко: многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан

Правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением, заявил Александр Лукашенко 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан, сообщает пресс-служба президента.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны, — сказал он. — Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем».

По словам Лукашенко, в Беларуси «уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране». И речь далеко не только о задержании членов частной военной компании, уточняет пресс-служба.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки, — заявил Лукашенко. — До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе (вероятно, речь идет о политтехнологе Виталии Шклярове. — ред.). Но со штыками наперевес их защищают российские руководители».

Лукашенко отметил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. «Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, — сказал он. — Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и 29 июля был задержан, позже был помещен в СИЗО № 1 в Минске. Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, «по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским, который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе «организации массовых беспорядков».

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Шклярова.