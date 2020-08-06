Большого митинга Тихановской сегодня все же не будет

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Большого митинга, который планировался 6 августа в парке Дружбы народов в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, не будет.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком. Но мы не будем провоцировать людей», — говорится в сообщении пресс-службы Светланы Тихановской.

В парке Дружбы народов сегодня вечером Министерство обороны проводит мероприятия в честь Дня железнодорожных войск.

Вместе с тем, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало как обычные граждане Беларуси намерены в 19:00 прийти в Киевский сквер, где городские власти проводят День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

«Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом», — отмечается в сообщении пресс-службы.

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Мария Колесникова Вероника Цепкало Город: Минск

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