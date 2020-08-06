Литва вновь призвала белорусские власти не применять силу против оппозиции

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Как сообщает пресс-служба МИД Литвы, министр иностранных дел Линас Линкявичюс 3 августа провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Разговор состоялся по инициативе Литвы.

«Нас очень беспокоит возможный произвол властей и чрезмерное применение силы против оппозиции в период выборов и особенно после выборов, — сказал Линкявичюс. — Мы также очень негативно оцениваем планируемый в ближайшее время запуск островецкой атомной электростанции. Имеющаяся у нас информация заставляет сделать вывод о том, что с запуском торопят, невзирая на требования безопасности».

Линкявичюс еще раз подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому Вильнюс будет способствовать ее сохранению как на международном уровне, так и в рамках двусторонних отношений.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-Литва президентские выборы-2020 Персона: Линас Линкявичюс Город: Вильнюс

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