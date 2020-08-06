Литва вновь призвала белорусские власти не применять силу против оппозиции

Как сообщает пресс-служба МИД Литвы, министр иностранных дел Линас Линкявичюс 3 августа провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Разговор состоялся по инициативе Литвы.

«Нас очень беспокоит возможный произвол властей и чрезмерное применение силы против оппозиции в период выборов и особенно после выборов, — сказал Линкявичюс. — Мы также очень негативно оцениваем планируемый в ближайшее время запуск островецкой атомной электростанции. Имеющаяся у нас информация заставляет сделать вывод о том, что с запуском торопят, невзирая на требования безопасности».

Линкявичюс еще раз подчеркнул, что независимость Беларуси важна для Литвы, поэтому Вильнюс будет способствовать ее сохранению как на международном уровне, так и в рамках двусторонних отношений.