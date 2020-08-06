Правозащитники призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы в отношении мирных демонстрантов

Власти Беларуси должны воздержаться от применения силы в отношении мирных демонстрантов и обеспечить прозрачность всего избирательного процесса.

Как сказано в совместном заявлении Международной федерации прав человека (МФПЧ) и закрытого властями правозащитного центра «Весна», «президентские выборы 2020 года в Беларуси отмечены беспрецедентным уровнем протестной активности и жесткой реакцией властей».

Также, отмечается в заявлении, «кроме милицейского насилия и произвольных задержаний мирных демонстрантов, с конца июля власти мобилизуют войска для того, чтобы сдержать деятельность протестующих и запугать оппозицию».

Правозащитники подчеркивают, что «репрессиями омрачена вся президентская кампания».

«Президент Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, не стыдится использовать любые средства, чтобы запугать граждан, которые призывают к демократическим переменам, — говорится в заявлении. — Начиная с мая за участие в мирных акциях протеста белорусской милицией произвольно задержано более 1.300 человек, в том числе активисты и журналисты. Более 200 из них были наказаны административными арестами. 27 активистов, политических деятелей и их сторонников были арестованы по сфабрикованным обвинениям, а 24 из них сейчас находятся в следственных изоляторах».

Сам избирательный процесс, отмечают правозащитники, омрачен многочисленными нарушениями установленных избирательных процедур по проведению выборов и не соответствует международным стандартам свободных и честных выборов.

Впервые ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы не направляют миссии по наблюдению за выборами в Беларуси из-за несвоевременного приглашения от белорусской стороны.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, Центризбиркомом установлены ограничения по количеству наблюдателей (не более пяти), которые могут вести наблюдение на избирательных участках.

«На момент принятия этого решения участковыми избирательными комиссиями были аккредитованы более 40 тысяч наблюдателей, которые представляют провластные политические партии и общественные объединения, — говорится в заявлении. — Таким образом, независимые наблюдатели были лишены возможности присутствовать на избирательных участках. Отсутствие независимого наблюдения — необходимого условия проведения свободных и демократических выборов — увеличивает риск фальсификаций».

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