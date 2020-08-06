ЕС выделит Беларуси 18,6 млн евро

Европейская комиссия профинансирует программу региональных инвестиций и конкурентоспособности в Беларуси.

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Соответствующее соглашение с правительством Беларуси от 6 июля 2020 года опубликовано 6 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вступит в силу после уведомления Министерством экономики Еврокомисии о его официальном опубликовании.

Стоимость проекта оценивается в 18 млн 600 тыс. евро, средства будут поступать из бюджета ЕС в течение 84 месяцев (7 лет). А всего на программу отводится 108 месяцев (9 лет).

На развитие сельских районов будет выделено 40% средств, столько же на городское развитие и управление. 20% средств будет направлено на услуги по развитию бизнеса.

«Данная программа направлена на поддержку внедрения и апробации новых подходов регионального развития в Беларуси, основываясь на европейском опыте (стратегия «Умная специализация», государственно-частное партнерство). Целью программы является содействие более эффективному управлению для улучшения экономического роста и занятости в областях и районах, а также для снижения географического и социального неравенства. Программа направлена на Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области», — говорится в резюме документа.

По мнению разработчиков программы, «идентификация потенциальных центров экономического роста будет учитывать рациональные и эффективные экономические кластеры, которые существуют и работают на определенных территориях, для повышения экономической активности и занятости в них. Гранты планируется выделять местным органам власти в сотрудничестве с местными партнерами с целью поддержки приоритетных экономических и социальных проектов в данных центрах экономического роста. В ходе реализации программы значительное внимание будет уделено улучшению институциональных компетенций для экономического анализа на региональном уровне, формулирования экономической политики и обучения государственных служащих и других лиц, вовлеченных в местное развитие».