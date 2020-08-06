Задержан очередной журналист

Возле суда Октябрьского района Могилева примерно в 15:20 6 августа был задержан местный журналист Александр Бураков-младший.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев, ставший очевидцем задержания, Александра «задерживали трое крепких с короткими стрижками в гражданской форме одежды, они были в антиковидных масках».

«Я не видел, откуда они вышли, если честно, я видел, как Алеся уже вели. Он сидел на скамеечке, ждал с бабушкой и дедушкой, когда привезут в суд Алеся Буракова-старшего и Владимира Лапцевича. Его задержали, завели в здание суда, потом видели, как его посадили в автомобиль и увезли. Сейчас выясняем, где он», — отметил Агеев.

По информации БАЖ, накануне в Могилеве были задержаны журналисты Александр Бураков-старший и Владимир Лапцевич.

Около 19 часов сотрудники ГАИ остановили автомобиль Буракова на улице Космонавтов областного центра, после чего журналиста доставили в Ленинский РОВД.

Поддержать Буракова к РОВД приехали могилевские журналисты и правозащитники, однако в отдел милиции их не пустили, сославшись на эпидемиологическую ситуацию.

В связи с недопуском в здание милиции журналист «Магілёўскага рэгіёна» и член БАЖ Владимир Лапцевич оставил запись в книге жалоб и предложений Ленинского РОВД. Спустя некоторое время к нему вышел сотрудник милиции и попросил его проследовать с ним в РОВД якобы для опроса относительно его жалобы. Лапцевич из отдела милиции не вышел.

Утром 6 августа стало известно, что Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции и доставили в изолятор временного содержания.

Как сообщает БАЖ, на утро 6 августа Буракову инкриминировали хулиганские действия. Ночью членам его семьи сообщили, что он по-прежнему в РОВД и «с ним работают». 6 августа у журналиста день рождения.

Кроме того, по информации БАЖ, журналистам-фрилансерам Алине Скребуновой и Александру Сидоревскому, которые 5 августа ожидали Буракова у Ленинского РОВД, вручили повестки с требованием явиться сегодня к 15:00 в Октябрьский РОВД Могилева.