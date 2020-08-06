ХК «Динамо-Минск» договорился с канадским форвардом

В ближайшее время в стан «зубров» может влиться канадский нападающий Брэндон Козун.

Уже на этой неделе хоккеист присоединится к лагерю «бело-голубых».

Как сообщили в пресс-службе клуба, стороны достигли договоренности о подписании контракта.

Нападающему 30 лет. Ранее в КХЛ он выступал за «Йокерит», «Локомотив» и «Металлург». На его счету 308 поединков и 230 результативных баллов (86 голов + 144 передачи).

Ранее сообщалось, что один из новобранцев минчан в спаринговом поединке не на шутку психанул.