«Жесткие действия властей в отношении журналистов — попытка помешать независимому освещению протестов»
Правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) в четверг, 6 августа, призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно освещать запланированные на 9 августа президентские выборы.
За время избирательной кампании в стране были задержаны более 40 журналистов, освещавших митинги потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции, а также акции протеста в связи с отказом в их регистрации, как пишет
«Жесткие действия властей в отношении журналистов являются попыткой воспрепятствовать независимому освещению протестов людей против очередных перевыборов Лукашенко президентом Беларуси», — заявила пресс-секретарь RSF Катя Глогер.
По ее словам, необходимо провести независимое расследование действий полиции, нарушавшей белорусские законы.
Будучи членом ОБСЕ, Беларусь обязалась гарантировать независимым и иностранным СМИ возможность работать беспрепятственно и не подвергая себя опасности, подчеркнула Глогер.
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