Жителя Мостовщины задержали за съемку провокации против координатора группы Тихановской
Жителя Мостовского района Дениса Белайца задержали на рабочем месте в агрогородке Лунно 6 августа.
Его обвиняют в неповиновении должностному лицу, сообщила БелаПАН представитель инициативной группы Светланы Тихановской Юлия Карначева.
Белаец — друг координатора инициативной группы Тихановской Александра Милюка, провокацию против которого он снял на видео 3 июля (неизвестный приставал к возвращавшемуся домой с ребенком координатору, требуя некий долг). Сейчас Милюка судят за мелкое хулиганство. Белаец присутствовал на суде над Милюком.
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