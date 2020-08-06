Жителя Мостовщины задержали за съемку провокации против координатора группы Тихановской

Жителя Мостовского района Дениса Белайца задержали на рабочем месте в агрогородке Лунно 6 августа.

Фото носит иллюстративный характер

Его обвиняют в неповиновении должностному лицу, сообщила БелаПАН представитель инициативной группы Светланы Тихановской Юлия Карначева.

Белаец — друг координатора инициативной группы Тихановской Александра Милюка, провокацию против которого он снял на видео 3 июля (неизвестный приставал к возвращавшемуся домой с ребенком координатору, требуя некий долг). Сейчас Милюка судят за мелкое хулиганство. Белаец присутствовал на суде над Милюком.

Читайте также: