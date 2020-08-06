Жителя Мостовщины задержали за съемку провокации против координатора группы Тихановской

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Жителя Мостовского района Дениса Белайца задержали на рабочем месте в агрогородке Лунно 6 августа.

Фото носит иллюстративный характер

Его обвиняют в неповиновении должностному лицу, сообщила БелаПАН представитель инициативной группы Светланы Тихановской Юлия Карначева.

Белаец — друг координатора инициативной группы Тихановской Александра Милюка, провокацию против которого он снял на видео 3 июля (неизвестный приставал к возвращавшемуся домой с ребенком координатору, требуя некий долг). Сейчас Милюка судят за мелкое хулиганство. Белаец присутствовал на суде над Милюком.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Денис Белайц Юлия Карначева Город: Мосты

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