Журналистов БелаПАН не хотели пускать на площадку в Киевском сквере, где должна появиться Тихановская

Журналисты независимой информационной компании БелаПАН столкнулись с трудностями при проходе в Киевский сквер столицы.

Здесь сегодня власти устроили мероприятие, посвященное дополнительному образованию.

Как сообщает наш корреспондент, примерно 10 минут сотрудники милиции куда-то звонили и спрашивали можно ли пустить журналистов БелаПАН.

После согласования представители независимого СМИ смогли пройти.

В целом, как отметил наш корреспондент, к журналистам на КПП относятся особо настороженно — без особого «приказа по рации» не пропускают.

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