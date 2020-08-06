Журналистов БелаПАН не хотели пускать на площадку в Киевском сквере, где должна появиться Тихановская

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Журналисты независимой информационной компании БелаПАН столкнулись с трудностями при проходе в Киевский сквер столицы.

Здесь сегодня власти устроили мероприятие, посвященное дополнительному образованию.

Как сообщает наш корреспондент, примерно 10 минут сотрудники милиции куда-то звонили и спрашивали можно ли пустить журналистов БелаПАН.

После согласования представители независимого СМИ смогли пройти.

В целом, как отметил наш корреспондент, к журналистам на КПП относятся особо настороженно — без особого «приказа по рации» не пропускают.

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Тэги: президентские выборы-2020 Киевский сквер СМИ Город: Минск

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