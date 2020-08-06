Фотофакт. Несколько тысяч человек собралось в Киевском сквере в ожидании Тихановской

Около двух тысяч человек собралось в Киевском сквере в Минске к 19:00 в ожидании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сегодня здесь городскими властями был заявлен «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». В течение дня площадка с фонтаном в Киевском сквере была обнесена красной лентой, около 18:00 сотрудники милиции стали огораживать ее металлическими заграждениями. После этого в течение часа продолжался праздничный концерт.

Около 19:00 из установленного возле кинотеатра «Киев» звукоусиливающего оборудования вместо песни выступавшего аккордеониста Виталия Воронко внезапно стала звучать легендарная песня Виктора Цоя «Перемен».

В этот момент люди, стоявшие за ограждениями, стали наводнять площадку, они скандировали: «Света!», «Перемен!», «Верым, можам, пераможам!». Это продолжалось несколько минут, после чего неизвестные люди в штатском выключили музыку, а ОМОНовцы оттеснили людей с площадки.

Песню включили два молодых человека, которые в стриме «Радыё Свабода» представились Кириллом и Владиславом, они работают во Дворце детей и молодежи. Один из них сказал, что включили песню «Перемен», которая отвечает их убеждениям и убеждениям многих людей.

В Киевский сквер тем временем продолжают прибывать люди.

Фото Сергея Сацюка

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