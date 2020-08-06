Лукашенко заявил, что с Путиным есть определенное напряжение

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«Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность», — заявил Александр Лукашенко.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону отметил, что обнимается с Путиным искренне.

«Я считаю Владимира Владимировича старшим братом... Но не в том плане, что ты старший, а тут мы никакие младшие. Ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат. Я считаю, что старший брат должен младшего поддерживать. У нас в деревне было всегда так… Не подножку подставить, когда ты бежишь там или стараешься что-то сделать, а поддержать... Он несколько другой, он человек городской», — сказал Лукашенко.

На вопрос, часто ли он и Путин ссорились, официальный белорусский лидер отметил: «Ой, слушайте, чего только у нас не было. Мы очень хорошие друзья, несмотря на вот эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями в том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным. Он мне тоже может сказать. Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга… Никогда не было крика, потому что я все-таки аккуратен в этом отношении, а у Путина нет привычки кричать. Я могу где-то там рыкнуть, гыркнуть, но какой смысл? Повода никогда такого не было, чтобы именно кричать. Но эмоционально, обсуждая темы, доказывая друг другу, как в народе говорят, чуть ли не за грудки хватали друг друга, это у нас почти каждую встречу бывает, когда мы один на один обсуждаем какие-то вопросы».

Лукашенко также заявил, что Путин ему никогда не угрожал, понимая, что нажим приведет к обратному результату.

По словам белорусского руководителя, он и Путин «вообще не похожи». «Мы похожи только тем, что мы мужики, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот тут мы похожи абсолютно», — считает Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Гордон Владимир Путин

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