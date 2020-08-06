Несколько сотен человек дошло от Киевского сквера до филармонии

/ Выборы
Просмотров: 859

Несколько сотен человек, которые были вечером в Киевском сквере, дошли пешком до площади Якуба Коласа.

Во время своего похода люди хлопали в ладоши и кричали лозунги, передает «Свабода».

Как отмечают журналисты, выйдя из подземного перехода, граждане начали расходиться.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Няпрошаныя госці

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Няпрошаныя госці

В поддержку кандидата Лукашенко напечатали почти пять миллионов открыток

В поддержку кандидата Лукашенко напечатали почти пять миллионов открыток

Вероника Цепкало: Тихановская — гарант изменений в нашей стране

Вероника Цепкало: Тихановская — гарант изменений в нашей стране

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске