Несколько сотен человек дошло от Киевского сквера до филармонии

Несколько сотен человек, которые были вечером в Киевском сквере, дошли пешком до площади Якуба Коласа.

Во время своего похода люди хлопали в ладоши и кричали лозунги, передает «Свабода» .

Как отмечают журналисты, выйдя из подземного перехода, граждане начали расходиться.

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