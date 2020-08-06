Несколько сотен человек дошло от Киевского сквера до филармонии
Несколько сотен человек, которые были вечером в Киевском сквере, дошли пешком до площади Якуба Коласа.
Во время своего похода люди хлопали в ладоши и кричали лозунги, передает
Как отмечают журналисты, выйдя из подземного перехода, граждане начали расходиться.
Читайте также:
- Фотофакт. Несколько тысяч человек собралось в Киевском сквере в ожидании Тихановской
- «Жесткие действия властей в отношении журналистов — попытка помешать независимому освещению протестов»
- Тихановская не стала заходить в Киевский сквер
Только самые важные новости в наших каналах в