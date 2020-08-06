Видеофакт. Во время официального мероприятия власти в Киевском сквере включили песню «Перемен!» Виктора Цоя

Корреспондент «БелаПАН» Татьяна Коровенкова на своей странице в социальной сети опубликовала видео из Киевского сквера.

В какой-то момент на площадке, где проходило мероприятие, устроенное властью, зазвучал культовый хит Виктора Цоя «Перемен!».

Позже выяснится, что его запустили два парня-звукорежиссеры мероприятия.

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