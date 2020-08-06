«Шахтер» дома переиграл бресткое «Динамо»

Солигорский «Шахтер» на своей арене с минимальным счетом переиграл брестское «Динамо».

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Встреча на стадионе «Строитель», за несколько дней на котором из-за «технических» проблем не состоялся митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, завершилась со счетом — 1:0 в пользу «горняков».

Эта виктория позволила «желто-черным» упрочить лидерство в турнирной таблице.

Ранее в Бобруйске «Белшина» взяла три очка в матче со «Слуцком» — 4:2.

Также в рамках 21-го тура встретятся:

7.08.

«Витебск» — «Ислочь» (начало в 18:00);

«Динамо» (Мн) — «Смолевичи» (20:00).

8.08.