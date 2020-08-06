«Шахтер» дома переиграл бресткое «Динамо»
Солигорский «Шахтер» на своей арене с минимальным счетом переиграл брестское «Динамо».
Встреча на стадионе «Строитель», за несколько дней на котором из-за «технических» проблем не состоялся митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, завершилась со счетом — 1:0 в пользу «горняков».
Эта виктория позволила «желто-черным» упрочить лидерство в турнирной таблице.
Ранее в Бобруйске «Белшина» взяла три очка в матче со «Слуцком» — 4:2.
Также в рамках 21-го тура встретятся:
7.08.
- «Витебск» — «Ислочь» (начало в 18:00);
- «Динамо» (Мн) — «Смолевичи» (20:00).
8.08.
- «Минск» — «Славия» (14:00);
- «Энергетик-БГУ» — «Неман» (16:00);
- «Рух» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);
- БАТЭ — «Городея» (20:00).