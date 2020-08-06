Лукашенко уверяет, что никуда из Беларуси не побежит

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Официальный лидер также заявил, что никогда не начнет стрелять первым.

«Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнения. Слушайте, а зачем армия?» — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Лукашенко, он, в отличие от украинского президента Виктора Януковича, никогда никуда не побежит, и его дети никуда не побегут.

«Это моя особенность. Бегут те, у которых карманы набиты. Хорошо, я побежал. Куда я побежал?.. У меня нет денег, чтобы бежать и жить, как Янукович. Но это не главное. Главное — это мои убеждения. Это моя земля, и я не побегу, и люди должны знать, что я не побегу», — подчеркнул белорусский руководитель.

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 власть-общество Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Гордон

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