Лукашенко хочет дошлифовать интернет

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«Старо, как мир» — так охарактеризовал Александр Лукашенко претензии о недостатке свободы слова в стране в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Фото pixabay.com

«Можно было зажать тогда, когда нет интернета. Когда есть интернет, тут трудно сказать, кто кого зажал, особенно вы наблюдаете, что сейчас происходит в эту предвыборную кампанию», — отметил официальный лидер.

«Ну, есть государственные средства массовой информации, — продолжил он. — Естественно, там желтизны нет, там матом не ругаются и т.д. Ну, наверное, как и везде, у кого-то больше, у кого-то меньше [свободы слова]. Поэтому обзывать нас тем, что у нас нет свободы слова, мы СМИ зажимаем, по меньшей мере, это уже старо, как мир».

«Конечно, если честно, я бы не хотел, чтобы матерились даже в интернете. Интернет — величайшее достижение человечества. Величайшее. И мы уже это понимаем, что там не все очень хорошо, если так мягко сказать. Да, самовыражение, да, все хорошо, только неси за это ответственность. Надо доработать, дошлифовать интернет в этом плане, чтобы была ответственность, и тогда эта глобальная паутина будет служить на пользу человечеству. В противном случае она превратит планету в хаос», — считает Лукашенко.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 цензура в интернете свобода слова Персона: Александр Лукашенко

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