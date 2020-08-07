Лукашенко предрек уход Путина из власти
Александр Лукашенко считает, что его российский коллега не воспользуется возможностью быть президентом до 2036 года.
«Нет, это вы выдумали, это вы придумали, — сказал глава государства в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. — Никогда Путин не будет президентом до 36-го года. И вот я вам 100% гарантирую…»
По его словам, все будет зависеть от ситуации, от обстановки, а «она лучше не будет». «Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, на Гордона, если он будет руководителем. Мы первые, мы главы государств, поэтому будут валить. Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас», — считает белорусский руководитель.
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