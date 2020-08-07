Лукашенко: мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко не исключил, что коронавирус ему «подкинули».

«Мне было не до паники, потому что я ведь не знал, что я заболел COVID-19. У меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был, — заявил белорусский руководитель. — Тут парад. Я думаю, не дай бог, до парада заболею, надо же его провести. Потом День независимости 3 июля. Думаю, господи, как мне дотянуть, День независимости пережить. А потом думаю: но там же выборы, если я заболею, это… И я же жил… Ты ж видел, как я жил. Я же со всеми встречался, я ходил там… Вопрос не в том, что я заразился. Знаете, впервые вам скажу. Мы склоняемся к тому, что все-таки мне его подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло. Не стану говорить, чтоб не обидеть людей».

По словам Лукашенко, он не знал о своей болезни, однако чувствовал, «что что-то не то». «Домашние мои заболели, и мне пришлось поехать с ними в больницу, на КТ, и мне врач: хоо, старый там врач-диагност, женщина, Лариса, хоо, Александр Григорьевич, дорогой мой, так вы же на ногах перенесли этот коронавирус. Я говорю: ну-ка, покажи мне, где это. Она заводит меня в эту комнату, сама сняла уже эту маску, сидит со мной — я ж перенес на ногах, всё, антитела у меня — и мне показывает: смотрите, вот очаг, вот очаг, они уже рассосались давно. Это уже неделя, это десять дней. Каждый день по 50 снимков этих. А я рад, всё, Лариса, спасибо. Нет-нет-нет-нет-нет, подождите, вот тут это что-то мне не нравится, вот этой какой-то там очажок и прочее. Я думал, слушай, не нагнетай обстановку, мне работать надо. И ушел… Ну, «плюс» и «плюс». Назавтра хуже стало. Опять перепроверили. И они сделали вывод, что меня хвостом ударила эта пандемия. Я говорю: ребята, 4 августа, т.е. вчера, я не могу не встать перед всем миром (для зачитывания ежегодного послания народу и парламенту. — БелаПАН.). Там же все заточено было на мне, вы понимаете? Врачи говорят: Александр Григорьевич, свят, свят, нельзя, вам нельзя выходить, вы должны лежать. На том свете! Четыре дня сроку. Вызвал министра. И вот они меня за четыре-пять дней склепали, и я стоял уже за трибуной», — рассказал Лукашенко о своей болезни.

По утверждению официального лидера, белорусские власти никогда не отрицали коронавирус. «Так было подано в средствах массовой информации. Как можно отрицать то, что есть на самом деле?» — заявил он.

«Коронавирус у нас из-за того, что мы очень аккуратно к этому относились, развивался позже других. Я даже знаю фамилии тех двоих, кто привез, — отметил белорусский руководитель — Это мне приходилось делать все. Я контролировал, ты не представляешь, насколько был в это погружен… Я понимал, что самое страшное в любой болезни как ты думаешь что? Мозги. Если только поддался панике, ты мертвец, ты покойник. И когда я вижу, что психоз развернулся по всей планете, когда средства массовой информации все начали трубить ай-яй-яй-яй-яй и там всё: экскаваторами могилы роют, сопровождают это дикими комментариями, а у нас же это всё смотрят. Мы своим телевидением не перебьем, а тут еще пандемия экономическая с ценами на нефть, а тут пандемия политическая — выборы».

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