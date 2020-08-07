Число жертв взрыва в Бейруте продолжает расти

В Ливане продолжают умирать пострадавшие от взрыва в Бейруте.

По информации Минздрава этой страны, всего уже умерло 149 человек. Только за последние сутки десять человек скончались в реанимации. Медики не исключают, что это не последние жертвы, так как некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, пишет L'Orient-Le Jour .

Также сообщается, что во время взрыва были ранены более 5 тысяч человек. Взрывной волной были уничтожены многие дома.

Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние слова поддержки лидеру Ливана, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим», отмечается в сообщении.

Ранее белорусский МИД сообщил, что пока не располагает данными о том, есть ли граждане Беларуси среди пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута.