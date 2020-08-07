Лукашенко уверен, что за него 79-80% избирателей

«Я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю. Кроме одного: мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку — вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой», — заявил Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о кандидате в президенты Светлане Тихановской.

Фото пресс-службы президента

«На что они рассчитывают? Они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это… Это огромные деньги: поездки, разъезды, приглашение артистов», — сказал белорусский руководитель.

Он признал, что народ идет на митинги Тихановской, но считает, что они многотысячные в кавычках: «Ну да, люди приходят. Ну, слушайте, три женщины, а чего они хотят, а что за трехголовый змей? У нас это в диковинку, это не в Украине… А там еще какой-то артист известный споет. Люди идут посмотреть. Важно, с чем они оттуда уходят. А с чем они могут уйти, если там заезженная пластинка?»

Лукашенко «слишком далек от того», чтобы думать о том, что Тихановскую использует Кремль. «А вот те, кто Кремлю там рапортуют и подпевают, они, конечно, в какой-то степени используют. Мы же задержали конкретных людей в Беларуси кроме этих боевиков, которые ведут их. Политтехнологи известные, они россияне», — отметил официальный лидер.

На призыв Тихановской прийти на дебаты на площадь Бангалор Лукашенко через интервью с Гордоном ответил отрицательно: «Было бы даже с моей стороны некрасиво. Ну о чем мы бы с ней дебатировали? Вот сидит Светлана — без бумажек… А о чем говорить? Говорить-то не о чем. Света — ее выпихнули и развернули, как некое знамя, и все. Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там и т.д. Еще запах этой котлеты приятный есть. А тут дебаты надо вести по каким-то вопросам. Я хорошо знаю возможности не только Светланы, но и всей этой троицы. Как вести с ними дебаты? О чем говорить?»

Белорусский руководитель также отметил, что за него «всегда 20-21% на всех выборах — от пришедших — не голосовали». «Это 300, 400 тыс., а может, и 500 тыс. человек. Полмиллиона. Я что, не реалист?» — сказал он.

Лукашенко возмутился также высказываниями ряда творческих работников, которые в ходе этой избирательной кампании начали ему оппонировать: «Я их левой сиськой всех выкормил. Ладно, если бы я был неправ и они начали меня по сути критиковать. Так не по сути — за копейки. Им заплатили там, и они побежали, начали поститься там, хайповать против Лукашенко. Ну зачем вы это делаете?»

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