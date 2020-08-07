Леонид Агутин отказался выступать на концерте в поддержку Лукашенко

Заслуженный артист России Леонид Агутин не приедет на агитационный концерт, который организовывает власть.

После того, как появились афиши с его именем десятки белорусов обратились через соцсети к музыканту с просьбой не ехать выступать в поддержку Александра Лукашенко.

«Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем, — написал он на своей странице. — Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!»

Он отметил, что «наши чувства несомненно взаимны», пожелав «от всей души удачи и процветания».

Агутин также выразил надежду, что встреча с белорусским зрителем при других обстоятельствах не за горами.

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