Леонид Агутин отказался выступать на концерте в поддержку Лукашенко
Заслуженный артист России Леонид Агутин не приедет на агитационный концерт, который организовывает власть.
После того, как появились афиши с его именем десятки белорусов обратились через соцсети к музыканту с просьбой не ехать выступать в поддержку Александра Лукашенко.
«Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем, — написал он на своей странице. — Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!»
Он отметил, что «наши чувства несомненно взаимны», пожелав «от всей души удачи и процветания».
Агутин также выразил надежду, что встреча с белорусским зрителем при других обстоятельствах не за горами.
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