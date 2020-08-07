Замглавы Администрации президента Крутой будет контролировать два банка

Постановлением Совета министров и Национального банка от 5 августа 2020 года № 464/17 назначен представитель государства в органах управления двух коммерческих банков с государственной долей.

Как сказано в документе, опубликованном 7 августа на Национальном правовом интернет-портале, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».

Ранее правительство и Нацбанк совместным постановлением № 419/15 назначили представителей государства в коммерческие банки, в которых присутствует доля государства.

Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов, заместитель министра экономики Анжелика Никитина назначены в органы управления «Белагропромбанка».

Заместитель министра финансов Андрей Белковец назначен в органы управления «Белинвестбанка», первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в руководстве «Технобанка», замминистра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич — в органах управления «Беларусбанка».

Правительство и Нацбанк назначили министра энергетики Виктора Каранкевича представлять интересы государства в органах управления «Белгазпромбанка», председателю Государственного комитета по имуществу Дмитрию Матусевичу поручено быть представителем государства в «Белинвестбанке» и «Приорбанке».

В ходе совещания 19 июня, касающегося работы белорусских банков, Александр Лукашенко поручил банкам оказывать поддержку реальному сектору экономики. «Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным, системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса, — это меня волнует прежде всего», — заявил глава государства.

По его словам, в марте, апреле и мае были отдельные жалобы предприятий на то, что банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму). «Я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в «Белгазпромбанке». Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — заметил Лукашенко, обращаясь к руководителю Нацбанка Павлу Каллауру.

Кроме того, заявил Лукашенко, ухудшаются условия по новым займам — растут проценты. По его словам, предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года.