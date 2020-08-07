Ермошина пугает белорусов массовыми беспорядками
По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, создатели платформы «Голос» преследуют цель дестабилизации в стране.
В своем
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