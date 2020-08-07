Ермошина пугает белорусов массовыми беспорядками

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По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, создатели платформы «Голос» преследуют цель дестабилизации в стране.

В своем видеообращении глава Центризбиркома заявила, что людям говорят, дескать, платформа является формой контроля за волеизъявлением, однако это «не контроль — это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Центризбирком Персона: Лидия Ермошина

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