Диджеев, включивших в Киевском сквере песню «Перемен!», задержали и будут судить

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Сотрудников Дворца детей и молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые включили в Киевском сквере столицы песню «Перемен!» Виктора Цоя, задержали накануне вечером, сообщил на своей странице в соцсети руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

По его словам, парней «будут судить».

6 августа в минском парке Дружбы Народов был запланирован агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Однако столичные власти накануне митинга заявили, что в это время в парке будет другое мероприятие, поэтому агитационный пикет запретили. Люди пришли в Киевский сквер, где было анонсировано государственное мероприятие — День открытых дверей учреждений дополнительного образования. На это мероприятие собирались прийти Светлана Тихановская с представителями объединенного штаба Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало. Они объявили, что придут в Киевский сквер в 19 часов. К этому времени там собралось несколько тысяч человек.

Официальное мероприятие неожиданно было прервано сотрудниками Дворца детей и молодежи, которые обслуживали звукоусилительную аппаратуру, — они включили песню Цоя «Перемен!».

По сведениям Волчека, примерно в 20.20 сотрудники ОМОН доставили двоих молодых людей в Центральное РУВД Минска. Их дело будет рассматривать суд Центрального района. По какой статье, пока неизвестно. В настоящее время для задержанных диджеев ищут адвокатов.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 задержания Персона: Кирилл Галанов Владислав Соколовский Олег Волчек Город: Минск

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