Ермошина: Тихановская дает избирателям вредные советы

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская дает избирателям вредный совет приходить на участки к концу дня, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в своем очередном обращении.

«К сожалению, в интернет-ресурсах и даже СМИ, например, от кандидата в президенты Тихановской вы получили вредный совет о том, когда голосовать, — сказала она. — Вам рекомендуется прийти не просто в основной день 9 августа, что абсолютно нормально, многие хотят увидеть, почувствовать этот праздничный день, а именно прийти в конце дня голосования, то есть образовать эдакое скопление избирателей по месту работу участковой избирательной комиссии».

По словам Ермошиной, этот совет «не просто вредный — это совет, который будет препятствовать голосованию».

«И вот почему: в конце дня 9 августа участковые избирательные комиссии будут работать, кстати, в меньшем составе, потому что часть членов избирательных комиссий поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей. Поэтому уже членов участковых избирательных комиссий не будет хватать, вполне возможно, на всех желающих», — пояснила председатель ЦИК.

Она отметила, что если будет большое скопление людей, комиссиям «рекомендовано установить пропускной режим, то есть пропускать в помещение избирателей не больше, чем членов участковых избирательных комиссий будет находиться на выдаче избирательных бюллетеней».

«Поэтому в 20.00, когда закроются участки для голосования (а они закроются в этот час, это требование закона), просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участие в голосовании. Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокации и нужен ли вообще риск, в результате которого вы не сможете вообще воспользоваться своим законным избирательным правом», — сказала Ермошина.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Лидия Ермошина

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