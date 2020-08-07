Задержанного координатора инициативной группы Тихановской осудили за мелкое хулиганство
Жителя Мостовского района Александра Милюка из команды кандидата в президенты Светланы Тихановской, который снял провокацию против себя на видео, наказали за мелкое хулиганство семью сутками административного ареста. Постановление вынес суд Мостовского района 7 августа.
Дело рассматривал судья Дмитрий Тиунчик. Потерпевшим признали гражданина России Валентина Журавлёва, который живет в Мостовской районе. Свидетелями выступили сотрудники ГАИ Виталий Плескач и Дробинович, а также начальник отдела идеологии Мостовского райисполкома Сергей Дейкало.
Согласно протоколу Милюк 3 июля цеплялся к гражданам на улице, нецензурно выражался, нарушая общественный порядок.
По словам Журавлёва, он перепутал Милюка с другим человеком, который был должен ему деньги, поэтому начался уличный конфликт. Журавлёв в связи с этой ситуацией уже отсидел за мелкое хулиганство 15 суток.
Милюку 34 года, женат, у него трое сыновей от 4 до 12 лет. Работает сварщиком в Мостах. Он собирал подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, был координатором инициативной группы.
По словам Милюка, 3 июля он шел домой с 11-летним сыном, когда незнакомец начал цепляться к нему на улице, оскорблял его, требовал денег. Александр попытался уйти, но тот его преследовал. Милюк подумал, что это провокация против него, и начал записывать видео.
Милиционеры проезжали мимо, остановились и потребовали от обоих мужчин проехать в участок. Милюк отказался куда-либо идти с маленьким сыном. В итоге приехала его жена и забрала ребенка, а Александра отвезли в милицию и в больницу, чтобы проверить, трезвый ли он.
По дороге Милюку стало плохо, он начал задыхаться, подскочило давление, поднялась температура. Его госпитализировали и обнаружили коронавирус. По словам Милюка, милиционеры сказали ему, что хотят составить административный протокол в отношении него за мелкое хулиганство.
Позже милиция сообщила, что Милюк не был задержан, а его оппонента Журавлёва арестовали за мелкое хулиганство.
15 июля Милюк получил постановление прокуратуры от 7 июля о том, что административное дело в отношении Милюка за мелкое хулиганство приостановлено и его возобновят, если исчезнут «основания для приостановления».
Также 15 июля милиция пришла к Милюку домой, где он находился на самоизоляции, вместе с врачами, которые измерили ему температуру тела. Милиционеры сообщили мужчине, что в отношении него идет проверка по статье 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), и провели осмотр жилья.
Выяснилось, что заместитель начальника ОВД Мостовского райисполкома Алексей Литош и начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Мостовского РОВД Евгений Кудряшов написали заявления в отношении Милюка в Следственный комитет. Якобы он оскорблял милиционеров во время уличного конфликта в День Республики.
Во время осмотра мобильный телефон Милюка конфисковали.
Читайте также:
- Эксперт: Лукашенко настроен на очень жесткое противостояние со своим народом
- Власть изолирует на время выборов активистов
- Диджеев, включивших в Киевском сквере песню «Перемен!», задержали и будут судить
Только самые важные новости в наших каналах в