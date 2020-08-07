Генпрокуратура предупреждает о незаконности альтернативного подсчета голосов

Организаторы онлайн-платформ по альтернативному подсчету голосов не имеют аккредитации на сбор и интерпретацию социологической информации, сообщила в своем телеграм-канале Генеральная прокуратура Беларуси.

Надзорный орган обращает внимание, что сейчас в интернете «посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr.in, в которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам президента Республики Беларусь, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей».

Генпрокуратура напоминает, что «исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения» предоставлено комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

«Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr.in не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации, — отмечается в сообщении ведомства. — Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации».

«При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по ст. 9.28 КоАП (незаконное проведение опросов). Санкция ч. 1 ст. 9.28 КоАП предусматривает штраф в размере до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до 100 базовых величин», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании Александр Лукашенко поручил оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. «Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах — если такие обращения туда поступят», — сказал он.

Онлайн-платформа «Голос» была разработана с целью сделать процесс подсчета голосов более прозрачным для избирателей. В ее создании участвовали около 400 человек — программисты, дизайнеры, маркетологи, участники различных инициатив и просто неравнодушные люди. По состоянию на 11.00 7 августа на платформе «Голос» зарегистрировано более 905 тысяч избирателей.

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