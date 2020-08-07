Лукашенко пообещал значительно повысить медикам зарплату

Александр Лукашенко пообещал в будущей пятилетке довести зарплату медикам до 150% от средней по стране. Об этом он заявил во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград 7 августа в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я уже говорил: на борьбу с коронавирусом государство потратило более полумиллиарда рублей. Мы небогатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство — это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в период борьбы с коронавирусом медики, «забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил», поэтому премиальные выплаты врачам, которые работают сутками, — это «заслуженное поощрение». «А в будущей пятилетке правительству поручено довести среднюю заработную плату медикам до 150% от средней по стране», — сказал Лукашенко.

Он поблагодарил всех медработников за «самоотверженный, даже героический труд». «Я очень рад, что постепенно вы, наши врачи, все, кто был причастен к этой борьбе, возвращаетесь к привычной жизни. Можете наконец обнять своих детей, жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Убежден, разлука далась вам нелегко. Но вы добровольно пошли на это ради верности профессиональному долгу», — добавил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что медики рисковали собой, и речь не только об опасности заразиться COVID-19, «но и о физических и эмоциональных нагрузках, о бессонных ночах у постели самых сложных пациентов».

Во время встречи впервые в истории было присвоено звание «Народный врач Беларуси» — им стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов.

Вручая награду, Лукашенко отметил, что во время эпидемии коронавирусной инфекции именно Игорь Карпов возглавил работу по оказанию помощи пациентам — ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал. «Это яркий, достойнейший пример настоящего народного врача Беларуси», — заявил Лукашенко.