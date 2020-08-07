Глава ЦИК дала наставления членам избиркомов

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9 августа — это очень ответственный день, от которого зависит будущее Беларуси, заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем традиционном видеообращении, размещенном на сайте ЦИК.

«Он ответственный и для избирателей, и для моих коллег, членов участковых и территориальных избирательных комиссий, — сказала Ермошина. —Прежде всего я хочу обратиться к своим коллегам. Дорогие друзья, по сути дела, вы являетесь самыми главными в этот день, потому что от того, как сработаете вы — честно, ответственно, самоотверженно, — зависит судьба страны, зависит ее покой, будущее наших детей, наше международное положение также».

Ермошина пожелала членам избирательных комиссий «пройти этот день достойно, мужественно, не поддаваться на провокации». «Я абсолютно уверена: вы умеете работать и сработаете хорошо, — заявила она. — И поэтому пусть этот день принесет только позитивные изменения в жизни нашей страны, изменения, направленные на развитие и совершенствование».

По словам председателя ЦИК, на днях она беседовала с руководителем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршим экзархом всея Беларуси. «И он сказал, что православная церковь молится за то, чтобы в Беларуси был сохранен мир и порядок. Так давайте сделаем так, чтобы молитвы эти были услышаны. Мира, добра, покоя и, скажем так, выборов, которые принесут все самое хорошее в нашу страну», — сказала Ермошина.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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