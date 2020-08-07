В преддверии выборов президента выросли доллар и евро
Американская и европейская валюты укрепились на последних перед выборами торгах на БВФБ.
Свои сессии три основные иностранные валюты закончили со следующими показателями:
- доллар — 2,4482 белорусского рубля (+0,0106 пункта);
- евро — 2,8971 белорусского рубля (+0,0066 пункта);
- российский рубль — 3,3249 белорусского рубля (-0,0085 пункта).
Ранее сообщалось, что население в июле по сравнению со вторым кварталом текущего года существенно увеличило спрос на иностранную валюту. В июле жители Беларуси приобрели в наличной и безналичной форме иностранной валюты на 947,4 млн долларов, что существенно больше показателя предыдущих месяцев (в июне покупка составила 776,6 млн млн долларов, в мае — 627 млн, в апреле — 613,9 млн).
Напомним, в январе средний курс доллара составил 2,12 рубля за доллар, в феврале — 2,19 рубля, марте — 2,4 рубля, апреле — 2,51 рубля, мае — 2,43 рубля, июне — 2,38 рубля, июле — 2,41 рубля.
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