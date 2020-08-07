В преддверии выборов президента выросли доллар и евро

Американская и европейская валюты укрепились на последних перед выборами торгах на БВФБ.

Свои сессии три основные иностранные валюты закончили со следующими показателями:

доллар — 2,4482 белорусского рубля (+0,0106 пункта);

евро — 2,8971 белорусского рубля (+0,0066 пункта);

российский рубль — 3,3249 белорусского рубля (-0,0085 пункта).

Ранее сообщалось, что население в июле по сравнению со вторым кварталом текущего года существенно увеличило спрос на иностранную валюту. В июле жители Беларуси приобрели в наличной и безналичной форме иностранной валюты на 947,4 млн долларов, что существенно больше показателя предыдущих месяцев (в июне покупка составила 776,6 млн млн долларов, в мае — 627 млн, в апреле — 613,9 млн).

Напомним, в январе средний курс доллара составил 2,12 рубля за доллар, в феврале — 2,19 рубля, марте — 2,4 рубля, апреле — 2,51 рубля, мае — 2,43 рубля, июне — 2,38 рубля, июле — 2,41 рубля.

Читайте дальше: