Инициатива активиста Антона Мотолько могла стать причиной переноса двух матчей футбольного чемпионата

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Белорусская федерация футбола перенесла два матча 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Поединки «Динамо» (Мн) — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия», которые должны были пройти на столичных стадионах «Динамо» и «Трактор» 7 и 8 августа соответственно, перенесены.

Первый перенесен на 14-е, а второй — на 12 августа.

АБФФ приняла такое решение, сославшись на пункт 5.5.4. Регламента первенства, в котором указывается, что матч может быть перенесен «в случае форс-мажорных обстоятельств». Какие именно непредсказуемые события, независящее от воли сторон, произошли не оглашается.

В сети предполагают, что поводом могла стать инициатива общественного активиста Антона Мотолько, который привел пример Солигорска, где на матче «Шахтер» — «Динамо» (Бр) устроили массовую перекличку между болельщиками, скандируя «Жыве Беларусь!»

«Ни на что не намекаю, но завтра игра на «Динамо» в Минске будет. И вроде еще есть билеты», — написал он накануне в своем телеграм-канале.

Вероятно, власти испугались большого наплыва людей, которые будут скандировать на «Динамо» «запрещенный» лозунг.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 АБФФ футбол-Беларусь Персона: Антон Мотолько Город: Минск

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