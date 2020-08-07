Наблюдатели фиксируют большое завышение явки на «досрочке»

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В условиях массового недопуска наблюдателей инициативы «Право выбора» к наблюдению в помещениях для голосования 6 августа наблюдение продолжалось на 161 участке, из них только на 25 — в соответствующих комнатах, а не в коридорах или на улице, сообщили в кампании.

С 4 по 6 августа (за три дня досрочного голосования) наблюдателями «Права выбора» были зафиксированы 828 инцидентов. Основное нарушение — недопуск аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения для голосования (более 44% всех случаев). Кроме того, на ряде участков не обеспечено их безопасное функционирование в условиях пандемии коронавируса, избирательные комиссии отказывают в предоставлении информации, фиксируется значительное расхождение в явке по данным избиркомов и наблюдателей. За три дня досрочного голосования наблюдателями поданы 567 жалоб.

Из 161 участка, на котором продолжалось наблюдение, только на 25 наблюдатели находились в помещении для голосования, на 54 — наблюдали вне помещений, но могли видеть вход и фиксировать явку, а на 82 — находились вне зданий.

В кампании сообщили о вызовах милиции представителями избиркомов в связи с работой наблюдателей, которая доставляла их в участки и в ряде случаев составляла протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Некоторые наблюдатели, например Эдуард Гриневицкий в Бобруйске (Могилевская область) и Владимир Непомнящих в Гомеле, были задержаны.

По данным кампании «Право выбора», на большинстве участков, где ведется наблюдение, количество проголосовавших по данным комиссий значительно превышает количество по подсчетам наблюдателей. Так, 6 августа на участке № 44 Советского района Гомеля по подсчетам наблюдателей проголосовал 51 избиратель, а в протоколе комиссии значится 353 (разница в семь раз).

«Особенность наблюдения в ходе этой избирательной кампании — это широкое общественное участие, многие впервые столкнулись с самим наблюдением и тем, что происходит за занавесом, — работой избирательных комиссий», — прокомментировал председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, система независимого наблюдения продемонстрировала определенную слабость, так как нет адекватного механизма борьбы со созданными избиркомами и приказами ЦИК препятствиями. Губаревич посоветовал наблюдателям, которые сталкиваются с нарушениями, не просто о них информировать, но доводить их до расследования в рамках уголовного дела.

В кампанию наблюдения «Право выбора — 2020» входят восемь организаций: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, Белорусская партия «Зеленые», движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Партия БНФ, независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Право выбора наблюдатели Персона: Юрий Губаревич

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