Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием в Беларуси 33 россиян
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием в Беларуси 33 россиян, которых Минск называет бойцами ЧВК Вагнера.
«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме этого были рассмотрены и другие «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений».
Российская сторона подчеркнула заинтересованность в сохранении в Беларуси «стабильной внутриполитической ситуации» и проведении предстоящих президентских выборов в «спокойной обстановке».
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