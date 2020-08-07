Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием в Беларуси 33 россиян

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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием в Беларуси 33 россиян, которых Минск называет бойцами ЧВК Вагнера.

Фото пресс-службы Кремля

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме этого были рассмотрены и другие «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений».

Российская сторона подчеркнула заинтересованность в сохранении в Беларуси «стабильной внутриполитической ситуации» и проведении предстоящих президентских выборов в «спокойной обстановке».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 задержание боевиков ЧВК Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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