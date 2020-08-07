Звукорежиссеров Галанова и Соколовского наказали десятью сутками ареста за песню Цоя в Киевском сквере

Звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский осуждены на 10 суток ареста за включение в минском Киевском сквере песни «Перемен!» во время стихийного митинга оппозиции, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владимир Соколовский. Фото: Belsat.eu

Вечером 6 августа звукорежиссеры Минского дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Влад Соколовский обслуживали звукоусиливающую аппаратуру на официальном мероприяти в Киевском сквере. В 19:00 в сквер планировала прийти кандидат в президенты Светлана Тихановская, которой было отказано в проведении агитационного митинга на всех предусмотренных для предвыборной агитации площадках Минска. На встречу с Тихановской, а также с ее соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало собралось несколько тысяч человек.

На сцене в это время выступал аккордеонист. Внезапно его выступление прервала легендарная песня Виктора Цоя «Перемен». Люди, стоявшие за ограждениями, стали наводнять площадку, подпевать и приветствовать звукорежиссеров. Это продолжалось несколько минут, после чего представители местной администрации отключили аппаратуру, а омоновцы оттеснили людей с площадки. Галанов и Соколовский были задержаны.

Их дела слушал 7 августа суд Центрального района столицы. Связь с обвиняемыми осуществляется через «Скайп». Галанова и Соколовского обвинили в том, что, они «поставив музыкальное произведение, не соответствующее формату мероприятия, сорвали проведение концерта».

Галанова наказали пятью сутками ареста по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и еще пятью — по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица).

Соколовского наказали восьмью сутками ареста по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и шестью — по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица). Путем частичного сложения вышло 10 суток.

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