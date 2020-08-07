За три дня досрочного голосования наблюдатели инициативы «Честные люди» зафиксировали более пяти тысяч нарушений

За три дня досрочного голосования на президентских выборах наблюдатели гражданской инициативы «Честные люди» зафиксировали 5121 нарушение избирательного законодательства, сообщается в телеграм-канале инициативы.

Отмечается, что всего за ходом голосования наблюдает свыше 5 тысяч активистов инициативы почти на тысяче избирательных участков по всей стране.

Наиболее часто фиксируются нарушения, связанные с недопуском наблюдателей на участок для голосования, запретом на ознакомление с протоколами по итогам дня, а также несовпадением количества проголосовавших граждан по подсчетам наблюдателей с данными из протоколов участковых комиссий.

Ранее сообщалось, что наблюдатели кампании «Право выбора» за три дня досрочного голосования зафиксировали 828 инцидентов, около половины из которых связаны с недопуском аккредитованных наблюдателей к работе внутри помещения для голосования. Кроме того, на ряде участков не было обеспечено их безопасное функционирование в условиях пандемии коронавируса, избирательные комиссии отказывали наблюдателям в предоставлении информации, фиксировалось значительное расхождение в явке по данным избиркомов и наблюдателей. С 4 по 6 августа наблюдатели кампании подали 567 жалоб.

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» прежде отмечала, что введенные Центризбиркомом квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены участковых избирательных комиссий и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

По данным ЦИК, за три дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 22,47%. На предыдущих выборах президента, в 2015 году, за такой же период проголосовали 18,67% избирателей.