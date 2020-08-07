Лукашенко готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу для оппозиционеров

Александр Лукашенко готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Об этом он заявил во время встречи с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград 7 августа в Минске.

«Я открою секрет, может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения Владимира Караника. — ред.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер предложил использовать его плазму для заболевших коронавирусом оппозиционеров: «Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда».

По информации Минздрава, на 7 августа количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 68 614 (+111 за последние сутки), скончалось 583 человека (+3).