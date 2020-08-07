Могилевский журналист и правозащитник Александр Бураков арестован на 10 суток, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Вечером 5 августа сотрудники Госавтоинспекции остановили его автомобиль на улице Космонавтов областного центра и доставили журналиста в Ленинский РОВД. В тот вечер в студии местного интернет-портала «Магілёўскі рэгіён» Бураков должен был вести правозащитную передачу, посвященную президентским выборам.

Утром 7 августа рассмотрение его дела началось в суде Ленинского района Могилева. Журналиста обвинили по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Отмечается, что Бураков заявлял отвод судье, так как в прошлый раз она уже судила правозащитника и арестовала его на 10 суток. Отвод судья Виктория Полякова отклонила.

На суде Бураков вину не признал. Он сообщил, что после задержания его выводили на улицу. «Там к нему подошла неизвестная женщина, которая начала, опираясь локтем на Александра Буракова, якобы падать, после чего плакала и что-то кричала. Якобы правозащитник ее толкнул. Александр Бураков сообщил, что никогда никого не толкал и не избивал. После этого правозащитника отвели в здание РОВД и составили протокол», — говорится в сообщении правозащитников.

Свидетелями на суде выступил сотрудник милиции, а также правозащитник Борис Бухель.

Судья отказалась вызвать на заседание потерпевшую женщину и зачитала протокол ее опроса.

«Бураков заявил, что считает совершенную провокацию против него поводом не допустить к исполнению профессиональных обязанностей во время избирательной кампании», — отмечает «Весна».

Сегодня в этом же суде слушается административное дело журналиста Владимира Лапцевича, также задержанного 5 августа. Его обвиняют в неподчинении милиции. Александр Бураков перед судом сообщил, что Лапцевич был избит.

Правозащитники предполагают, что сегодня же рассмотрят дело и журналиста Алеся Буракова-младшего, который был задержан возле здания суда 6 августа, когда пришел на мониторинг административных процессов своих коллег. На Буракова-младшего был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).