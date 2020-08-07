Глава Минэнерго Литвы: Когда БелАЭС начнет работать, торговля электроэнергией между Литвой и Беларусью прекратится

Когда Белорусская АЭС начнет работать, торговля электроэнергией между Литвой и Беларусью прекратится, заявил на пресс-конференции 7 августа литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, передает новостной портал Delfi.

«События последних дней в Беларуси, когда форсировали и ускоряли процесс запуска БелАЭС в Островце, показывают, что это идет вразрез с требованиями ядерной безопасности, стандартами безопасности, рекомендациями, — заявил чиновник. — Это доказывает как сама спешка, так и дробление процесса получения лицензии на отдельные этапы, чтобы скорее получить лицензию на загрузку ядерного топлива. Я говорил об этом вчера и с гендиректором МАГАТЭ».

Вайчюнас заверил, что к отказу от покупки белорусской энергии Литва «подготовлена как юридически, так и технически». «Отказ от покупки электроэнергии в Беларуси должен быть активирован тогда, когда состоится энергетический запуск БелАЭС», — пояснил он.

«Сейчас белорусская электроэнергия составляет 5% электроэнергии, потребляемой в Литве, естественно, что отказ от нее будет иметь минимальное воздействие на наш рынок и цены, практически не будет никакого влияния», — сказал Вайчюнас.

Существующая инфраструктура позволяет напрямую поставлять белорусское электричество на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool — исключительно через территорию Литвы.

В последние годы Литва была крупнейшим импортером белорусского электричества. По данным Белстата, в 2018 году в это балтийское государство было поставлено около 1,509 млрд киловатт-часов (63,7% всей экспортированной электроэнергии) почти на 77,3 млн долларов, в 2019-м — около 1,035 млрд кВт·ч (99,6%) на 54,3 млн долларов. За пять месяцев этого года в Литву было продано около 256,4 млн кВт·ч (62,6%) на сумму около 12,84 млн долларов.

Министерство энергетики сообщило 7 августа о загрузке первой тепловыделяющей сборки со свежим ядерным топливом в активную зону реактора первого блока. Загрузить все 163 сборки планируется в течение августа.

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. Министр энергетики Виктор Каранкевич, как сообщает пресс-служба энергетического ведомства, заявил, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть осенью этого года.