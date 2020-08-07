Фотофакт. «Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске

В Минске в результате ДТП на улице Шугаева легковой автомобиль Volkswagen опрокинулся на бок, сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, женщина 1986 г.р. за рулем Volkswagen ехала со стороны Музея валунов. Не справившись с управлением, она столкнулась с припаркованным Citroën. В результате ДТП Volkswagen лег на бок.

Внутри авто в удерживающих устройствах находились двое детей в возрасте 4 года и 11 месяцев. Водителя с детьми госпитализировали. По словам женщина, она была утомлена.