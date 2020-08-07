Десятки тысяч ливанцев требуют вернуть страну под контроль Франции

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За день до визита Макрона в Ливан была создана петиция с призывом вернуть управление страной Франции.

После взрыва в порту Бейрута в Ливане создали петицию с призывом вернуть страну под контроль Франции, сообщает Al Arabiya в пятницу, 7 августа. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрона.

 «Ливанские чиновники проявили полную неспособность обеспечить безопасность и управление страной. Мы считаем, что Ливану следует вернуться под контроль Франции, чтобы установить бесперебойное и длительное управления», — говорится в петиции.

Петицию уже подписали более 60 тысяч человек.

 Франция управляла Ливано с 1923 по 1944 год. Тогда Париж передал власть ливанскому правительству.
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Тэги: Ливан взрыв Город: Бейрут

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