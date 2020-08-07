Руководителя штаба Черечня арестовали на 10 суток

Руководитель штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков арестован на 10 суток.

Политик сообщил в соцсетях, что Лысенков, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах (Минская область), ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

«Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов. Я надеюсь, что 9-го числа вы придете и проголосуете за тех людей, которые никогда таким образом поступать не будут», — заявил Черечень.