Руководителя штаба Черечня арестовали на 10 суток

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Руководитель штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков арестован на 10 суток.

Политик сообщил в соцсетях, что Лысенков, будучи организатором предвыборного мероприятия в Столбцах (Минская область), ненадолго отлучился, что и стало поводом для обвинения его в нарушении законодательства о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП).

«Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов. Я надеюсь, что 9-го числа вы придете и проголосуете за тех людей, которые никогда таким образом поступать не будут», — заявил Черечень.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Николай Лысёнков Сергей Черечень Город: Столбцы

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