В Могилеве посадили на сутки журналистов Александра Буракова-младшего и Владимира Лапцевича

Могилевские журналисты Александр Бураков-младший и Владимир Лапцевич арестованы на 10 и 12 суток.

Судья Виктория Полякова признала Лапцевича виновным в неподчинении милиции: 5 августа он якобы без разрешения вошел в Ленинский РОВД Могилева.

В тот день корреспондент «Магілёўскага рэгіёна» и член БАЖ Лапцевич приехал к РОВД, чтобы выяснить, почему задержаны журналист Александр Бураков-старший и правозащитник Александр Хамратов.

В связи с недопуском в здание милиции Лапцевич оставил запись в книге жалоб и предложений. Спустя некоторое время к нему вышел сотрудник милиции и попросил его проследовать с ним в РОВД якобы для опроса относительно его жалобы. Журналист из отдела милиции не вышел.

Утром 6 августа стало известно, что Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции и доставили в изолятор временного содержания. В тот же день, по информации БАЖ, он объявил голодовку.

На суде Лапцевич заявил, что в отделении милиции его били.

6 августа возле суда Октябрьского района Могилева был задержан Александр Бураков-младший. По словам заместителя председателя БАЖ Олега Агеева, ставшего очевидцем задержания, Бураков сидел на скамейке, ждал с бабушкой и дедушкой, когда привезут в суд Александра Буракова-старшего и Владимира Лапцевича.

Задержание Буракова-младшего

Его задержали, завели в здание суда, потом посадили в автомобиль и увезли. Буракова-младшего обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Решение по делу Буракова-младшего также принимала судья Виктория Полякова.

Ранее Александр Бураков-старший получил 10 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве.