Задержаны доверенное лицо Тихановской Андрей Смоленчук и его жена
Вечером 7 августа в Минске задержаны доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его жена Жанна Мякиш.
Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», их задержали примерно в 21:30 и доставили в УВД Заводского района столицы. Причины задержания пока неизвестны.
Это уже третий за последние два дня случай задержания членов команды Тихановской.
6 августа в Минске были задержаны руководитель штаба Тихановской Мария Мороз, в Гродно — доверенное лицо кандидата Дмитрий Тит. Мороз отпустили через полтора часа, предупредив об ответственности «за организацию массовых беспорядков», напоминает