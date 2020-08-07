Задержаны доверенное лицо Тихановской Андрей Смоленчук и его жена

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Вечером 7 августа в Минске задержаны доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его жена Жанна Мякиш.

Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», их задержали примерно в 21:30 и доставили в УВД Заводского района столицы. Причины задержания пока неизвестны.

Это уже третий за последние два дня случай задержания членов команды Тихановской.

6 августа в Минске были задержаны руководитель штаба Тихановской Мария Мороз, в Гродно — доверенное лицо кандидата Дмитрий Тит. Мороз отпустили через полтора часа, предупредив об ответственности «за организацию массовых беспорядков», напоминает БелаПАН.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 произвольные задержания Персона: Андрей Смоленчук Жанна Мякиш Светлана Тихановская Город: Минск

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