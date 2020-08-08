У Тихановской оказалось денег больше, чем у Лукашенко

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В избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на 5 августа поступило 541.290 рублей 71 копейка, свидетельствуют данные Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

За последнюю неделю в фонды перечислено 6.996 рублей 56 копеек.

Больше всего средств поступило в фонд Светланы Тихановской — 271.953,38 рубля, в том числе за последнюю неделю — 3.305,10 рубля. 24 июля ее штаб объявил о прекращении сбора средств в связи с приближением к разрешенному порогу (9 тыс. базовых величин, или 243.000 рублей), а вскоре — о готовности вернуть сверхлимитные деньги отправителям, иначе они будут перечислены в госбюджет.

На избирательную кампанию Александра Лукашенко перечислено 257.362,87 рубля (+2.778 за последнюю неделю), Андрея Дмитриева — 4.467,46 (+213,46), Анны Канопацкой — 4.207 (0), Сергея Черечня — 3.300 (+700).

Кандидаты израсходовали в общей сложности 350.359 рублей 11 копеек, или 64,7% поступивших на их счета средств. Больше других потратила Тихановская — 181.258,46 рубля (51,7% расходов всех кандидатов и 74,6% ее фонда с учетом лимита). Расходы Лукашенко составили 157.440,43 рубля (44,9% расходов кандидатов и 64,8% его фонда с учетом лимита), Дмитриева — 4.347,46 рубля (1,2% расходов кандидатов и 97,3% его фонда), Канопацкой — 4.163,18 рубля (1,2% расходов кандидатов и 99% ее фонда), Черечня — 3.149,58 (0,9% расходов кандидатов и 95,4% его фонда).

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в «Беларусбанке». Его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

Среди претендентов на пост президента наибольшей суммой в избирательном фонде располагал Виктор Бабарико — 155.083 рубля. 17 июня, за день до задержания экс-банкира, стало известно, что его счет заблокирован.

Президентские выборы пройдут 9 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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