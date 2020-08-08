Что случилось с валютой
Из пяти иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, три добавили в весе, две — потеряли.
Напомним, в поле зрения находятся три основные валюты и еще две валюты стран-соседок Беларуси.
На минувшей рабочей неделе (3-7 августа) они показали следующие результаты:
- евро упал на 0,0019 пункта (с 2,899 до 2,8971 белорусского рубля);
- доллар вырос на 0,0107 пункта (с 2,4375 до 2,4482 белорусского рубля);
- российский рубль укрепился на 0,0093 пункта (с 3,3156 до 3,3249 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый сдал позиции на 0,0038 пункта (с 6,5615 до 6,5577 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна поднялась на 0,0602 пункта (с 8,7965 до 8,8567 белорусского рубля).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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