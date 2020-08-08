Что случилось с валютой

/ Экономика
Просмотров: 933

Из пяти иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, три добавили в весе, две — потеряли.

Фото ru.freepik.com

Напомним, в поле зрения находятся три основные валюты и еще две валюты стран-соседок Беларуси.

На минувшей рабочей неделе (3-7 августа) они показали следующие результаты:

  • евро упал на 0,0019 пункта (с 2,899 до 2,8971 белорусского рубля);
  • доллар вырос на 0,0107 пункта (с 2,4375 до 2,4482 белорусского рубля);
  • российский рубль укрепился на 0,0093 пункта (с 3,3156 до 3,3249 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый сдал позиции на 0,0038 пункта (с 6,5615 до 6,5577 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна поднялась на 0,0602 пункта (с 8,7965 до 8,8567 белорусского рубля).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера