«Найдите возможность увернуться от преступных приказов». Правозащитники обратились к силовикам

Глава закрытого в Беларуси Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий и вице-президент FIDH Валентин Стефанович обратились к правоохранителям с призывом не применять насилие в отношении участников мирных собраний.

«Обращаюсь в первую очередь к белорусским властям с призывом не применять силу и насилие против мирных демонстрантов и манифестантов, — заявил Беляцкий. — Проходит избирательная кампания, и мы собственными глазами видим, как происходит грандиозная массовая фальсификация этих выборов».

По его словам, даже без призыва граждане, которые хотят правды, справедливости, честных выборов, не будут мириться с фальсификациями и выйдут на улицы в знак протеста.

«Другого пути выразить свое недовольство, свой протест у них нет. И в этой ситуации мирные демонстрации не должны быть разогнаны силами ОМОНа, милиции, внутренних войск», — призвал глава «Вясны».

Он обратился к тем, кто может принимать участие и кого будут принуждать, или приказывать принимать участие в разгоне мирных демонстрантов — не брать на себя эту ответственность за незаконные преступные приказы.

«Вы все сами чувствуете, что белорусское общество хочет перемен. Найдите возможность увернуться от этого. Я надеюсь, что наша милиция, сотрудники внутренних органов - вместе с народом. Помните об этом», — сказал правозащитник.

В свою очередь Стефанович напомнил власти, что свобода мирных собраний и выражение своего мнения гарантирована гражданам Беларуси как Конституцией, так и международными нормами в области прав человека, в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах.

«Мы призываем наши власти неукоснительно руководствоваться теми международными обязательствами в области прав человека, которые Беларусь добровольно взяла на себя и обязана их выполнять. Это означает, что свобода мирных собраний не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной безопасности, общественного порядка, жизни и здоровья населения. Призываем сотрудников милиции не применять насилие, не применять спецсредства в отношении мирных демонстрантов», — говорит Стефанович.

Правозащитник также обращается и к гражданам нашей страны.

«Максимально придерживайтесь мирного формата проведения собраний и не поддавайтесь на провокации», — призывает Стефанович.

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