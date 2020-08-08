Посол РФ: задержание в Беларуси группы россиян стало следствием провокации из третьей страны

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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что в ситуации с задержанными в Беларуси россиянами видит обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны.

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые, по-прежнему, не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Мезенцев журналистам (комментарий опубликован на сайте посольства).

По словам дипломата, «в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители «прямолинейно» и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами».

«Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов «из-за рубежа» — акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — подчеркнул Мезенцев.

Как сказал дипломат, «справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой».

«Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», — сказал посол.

«Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — дополнил Мезенцев.

33 россиянина задержали в Беларуси 29 июля — белорусские власти считают их наемниками частной военной компании Вагнера, которые прибыли для организации беспорядков во время президентских выборов. Россия призывает к немедленному освобождению соотечественников, утверждая, что группа направлялась в Стамбул, а Минск был транзитной точкой.

МИД РФ вечером 30 июля выступил с заявлением, в котором говорилось, что «одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики».

Украина просит экстрадировать 28 граждан, ссылаясь на их участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Александр Лукашенко для решения вопроса пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины.

7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил Лукашенко. Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — отметила пресс-служба Кремля.

В свою очередь пресс-служба белорусского руководителя сообщила, что «президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, с тем чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство президентские выборы-2020 Персона: Дмитрий Мезенцев

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