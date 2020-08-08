Троицкий: выступив на концерте в поддержку Лукашенко, артисты могут запятнать свою репутацию
Известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий высказал свое мнение по поводу отказа целого ряда российских исполнителей от выступлений на концертах в поддержку Александра Лукашенко.
Так, как писали Naviny.by, заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил, что после обращений из Беларуси принял решение не участвовать в подобном шоу.
По мнению Троицкого, российский музыканты отказываются от концертов за день до выборов из-за нежелания портить отношения с местной публикой, промоутерами и собственными друзьями по политическим причинам.
В эфире
По его словам, такая позиция российского шоу-бизнеса вряд ли связана с какими-то указаниями из Кремля.
Троицкий добавил, что для российской эстрады Беларусь является своего рода рынком, поэтому, выступив на концерте в поддержку Лукашенко, артисты могут запятнать свою репутацию.
Читайте также:
- Эксперт: Лукашенко настроен на очень жесткое противостояние со своим народом
- ЕС: независимость Беларуси можно укрепить только мирными, свободными и справедливыми выборами
- Наблюдатели фиксируют большое завышение явки на «досрочке»
Только самые важные новости в наших каналах в