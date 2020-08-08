Интернет-платформа "Голос": наша цель — убедиться в достоверности официальных результатов выборов

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Команда интернет-платформы "Голос" выступила с открытым обращением, в котором отвергла обвинения со стороны Центризбиркома.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина 6 августа выступила с видеообращением к избирателям, в котором назвала интернет-платформу "Голос" "политической аферой". "По сути дела, то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома. Ни более и ни менее", — заявила она. По убеждению Ермошиной, истинная цель альтернативного подсчета голосов — не контроль за волеизъявлением, а "создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки".

"Допускаем, что ЦИК решил не вникать в суть платформы. После выборов вы предоставим исходный код сервиса без персональных данных пользователей", − говорится в обращении команды проекта.

Там подчеркивается, что платформа "Голос" "разработана белорусами для белорусов, чтобы быть уверенными в точности и прозрачности подсчета наших голосов".

"Закон гарантирует нам право на честные выборы. Однако, вопреки здравому смыслу, граждане нашей страны не могут им воспользоваться. В эти дни платформа "Голос" подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей — предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчет голосов", − говорится в обращении.


Прокуратура хочет заблокировать платформу «Голос»

"ЦИК блокирует любые попытки белорусов повысить прозрачность избирательного процесса: людей не пускают работать в участковых избирательных комиссиях, удаляют из списка наблюдателей, нарушают наши права и тайну голосования, модифицируя избирательные кабины, подделывают наши подписи для выдвижения в избирательные комиссии людей, которых мы не знаем, игнорируют наши многочисленные обращения в ответ на нерегистрацию кандидатов в президенты и многое другое. Все это приводит к неизбежному падению доверия к работе ЦИК", − отмечает команда интернет-платформы.

Она подчеркивает, что единственная цель "Голоса" − "убедиться в достоверности официальных результатов" выборов. "Любые попытки приписать ей "волшебные" свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия", − говорится в обращении.

Тем временем Генеральная прокуратура намерена обратиться в Министерство связи и информатизации с предложением "при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности" платформы "Голос" на территории Беларуси. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером 7 августа.

Накануне, 6 августа, Александр Лукашенко провел на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, на котором поручил Генпрокуратуре оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. На следующее утро Генпрокуратура распространила сообщение, в котором предупредила о незаконности альтернативного подсчета голосов.

На данный момент на интернет-платформе "Голос" зарегистрировались более 964 тысяч избирателей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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